Гройсман обещает в 2020 году минимальную зарплату в 5,5 тысяч гривен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на 2020 год будет установлена минимальная заработная плата на уровне 5,5 тыс. грн.
«Я вижу то, что в следующем году минимальная зарплата уже будет не 4173 грн, а будет 5500 грн», — сказал Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.
Также премьер отметил, что на протяжении нескольких лет средняя зарплата в стране должна увеличиться до 620 долл.
ли, добавил премьер-министр, «кто-то включит печатный станок и начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или финансовый кризис».
Напомним, что в бюджетной декларации на 2020 год предусмотрено, что минимальная зарплата составит 4723 грн, что на 13,2% больше, чем в 2019 году.
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