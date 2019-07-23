Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность нового генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.