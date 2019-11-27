Более половины прокуроров Генпрокуратуры уже прошли переаттестацию

Переаттестацию прошло более половины прокуроров Генеральной прокуратуры, по ним направлены материалы для проверки в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Службу безопасности Украины (СБУ), сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
«Прошло тестирование 795 прокуроров, это приблизительно 60% от общего количества прокуроров, которые работают в Генеральной прокуратуре Украины», — сказал Рябошапка в среду на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, также прокуроры прошли тестирование на общие способности и навыки, после которого отсеялись еще около 20 прокуроров и в настоящее время 769 прокуроров из 1100 допущены к последнему этапу — проведению собеседования и проверке на добропорядочность.
«Мы уже направили профайлы по каждому прокурору в НАБУ и в СБУ и уже получили два письма от НАБУ — это приблизительно около 400 материалов, которые касаются анализа конфликтов интересов, доходов прокуроров, которые будут допущены к следующему этапу», — рассказал генпрокурор.
Завершающий этап аттестации — собеседования, которые, по словам Рябошапки, начинаются на следующей неделе.
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