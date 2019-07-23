У Зеленского не против русского языка на Донбассе, но не в статусе государственного

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не исключил, что жители Донбасса могут получить более широкие права на использование в регионе русского языка.
«То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны — да, это возможно. Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции», — сказал Разумков в интервью «РБК Украина», опубликованном во вторник.
При этом, по его словам, единственные «красные линии», которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в Украине является украинский язык.
Разумков также заявил, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса могут состояться только по украинскому законодательству, «этот процесс должен идти в рамках Минска, но он должен защищать интересы государства Украина».
Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук назвал высказывание Богдана его личным мнением.
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