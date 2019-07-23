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Названы самые популярные у абитуриентов специальности

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Названы самые популярные у абитуриентов специальности

Самыми популярными вузами Украины остаются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», а самыми популярными специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

«Наибольшая категория поступающих — на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения — подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Самыми популярными среди таких поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, в ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений попали: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 41412 заявлений, Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 36078, НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 35242, НУ «Львовская политехника» — 29939, Киевский национальный торгово-экономический университет — 24233, Национальный авиационный университет — 22324, Харьковский национальный университет имени В.Каразина — 19379, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 18686, Киевский университет имени Бориса Гринченко — 14925 и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 14672 заявлений.

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Что касается ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, это филология — 65419 заявлений, право — 65077, менеджмент — 50207, компьютерные науки — 39376, среднее образование — 35605, журналистика — 30247, экономика — 28178, инженерия программного обеспечения — 27217, психология — 25680 и медицина — 25288 заявлений.

абитуриенты, ВУЗ
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Вторник, 23 июля 2019
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