Минфин продал ОВГЗ еще на 7 миллиардов

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,95 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечены 6 952 680 942,68 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были удовлетворены 95 заявок на приобретение ОВГЗ из 143 выставленных.