Как иностранные спекулянты укрепляют курс гривны

Украинская гривна в первой половине 2019 подорожала к доллару на 7% и вошла в перечень лучших мировых валют. Кроме того, и во второй половине года не ожидается девальвации, хотя традиционно каждый год осенью украинская гривна девальвирует из-за сезонного роста спроса на доллар.

Это выводы американского банка Goldman Sachs, который в июле объяснял клиентам, что причиной стабильности украинской валюты в 2019 году является активный спрос среди иностранцев на украинские облигации государственного займа (ОВГЗ). Причина: один из самых высоких в мире реальных доходностей от инвестиций в суверенный долг.

Именно поэтому осенний всплеск спроса на доллар в Украине со стороны импортеров будет компенсирован притоком валюты от иностранцев, покупающих гривну для инвестиций в облигации правительства, считают в банке.

Параллельно другой американский банк — Bank Of America Merrill Lynch (BoAML) в июле также был щедрым на комплименты относительно украинской валюты. Банкиры считают, что после выборов в Украине есть все шансы договориться с МВФ о новой программе и ускорить реформы. Вспомнили банкиры и о высокой доходности украинских ОВГЗ как факторе стабильности гривны.

То есть, стабильность курса и укрепление гривны в 2019 году обеспечиваются за счет наращивания долгов, которые придется отдавить в будущем.

Правительство Владимира Гройсмана за счет активных продаж иностранцам новых государственных облигаций финансирует дефицит бюджет и гасит старые долги.

Нерезидентов долговые бумаги правительства привлекают благодаря высокой доходности. Например, доходность шестимесячных ОВГЗ составляет 17% годовых. Откуда такие проценты? Из-за высокой учетной ставки НБУ (17%), которая делает дорогим кредитный ресурс.

Кроме того, в Украине отсутствует налог на доходы, полученные от облигаций. Нужно оплатить лишь 1,5% военного сбора. В то же время, с дохода от депозита — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

На момент написания текста в собственности нерезидентов находилось ОВГЗ на 69 млрд грн. Это при том, что в начале года у них на руках было ОВГЗ только на 6,3 млрд грн.

На графике четко прослеживается динамика скупки ОВГЗ иностранцами. В начале 2019 на нерезидентов приходилось всего 1% ОВГЗ Украины. В мае эта цифра выросла до 5%, а в июле — до 9%.

Такой быстрый рост объема ОВГЗ, приобретенного нерезиденты, объясняется открытием в конце мая доступа украинским долговым бумагам к Международному центральному депозитарию ценных бумаг — Clearstream. В результате, иностранцы получили возможность покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за ними через систему Clearstream.

И они такой возможностью воспользовались — на графике видно, как в июне ускорилась динамика скупки ОВГЗ нерезидентами. При этом, у юридических и физических лиц, являющихся гражданами Украины, объемы портфелей долговых бумаг правительства изменились мало.

Увеличение объемов скупки иностранцами украинских высокодоходных ОВГЗ, соответственно, увеличило и предложения валюты на рынке, что привело к еще большему укреплению гривны.

На графике видно, как после предоставления доступа Украине к Международному депозитария Clearstream гривна начала укрепляться быстрее.

Стоит также добавить, что гривна укрепилась и благодаря рекордному объему экспорта зерновых, и стремительному росту цен на руду: с $60 до $120 за тонну в год. Зерно, руда и металл — это основные экспортные товары, которые Украина продает на международных рынках за доллар.

Несмотря на положительные прогнозы американских банкиров, риск девальвации гривны все же есть. Только по облигациям внутреннего государственного займа до конца года Министерству финансов нужно выплатить 34 млрд грн.

В то же время Минфин не публикует статистику в разрезе покупателей ОВГЗ. Поэтому трудно оценить объем ОВГЗ, который нужно погасить в 2019 году перед нерезидентами.

Почему активная скупка иностранцами украинских ОВГЗ может быть опасной для стабильности, кроме высоких процентов доходности?

В случае политического или экономического кризиса, обострения военных действий на Донбассе, или других форс-мажорных обстоятельств, нерезиденты начнут выходить из украинских ОВГЗ. Тогда на рынке произойдут обратные процессы: массовая распродажа облигаций внутреннего государственного займа спровоцирует девальвацию гривны, поскольку резко возрастет спрос на валюту со стороны иностранных спекулянтов.

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