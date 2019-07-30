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В Украину идет похолодание с дождями и грозами

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В Украину идет похолодание с дождями и грозами

Во вторник в западных, северных и центральных областях ожидаются дожди и грозы, температура ночью 15-20°, днем 24-29°, а уже в среду температура снизится. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью в западных, местами в северных и центральных областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье 28-33°», — говорится в сообщении.

В Киеве завтра ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 25-27°. На Киевщине также ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

Согласно прогнозу, 31 июля в Карпатском регионе, в южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории небольшой дождь (в северной части ночью), днем без осадков; 1 июля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Синоптики также предупреждают о постепенном снижении температуры: 31 июля ночью 13-18°, на юге 17-22°, на севере Левобережья 9-14°, днем 21-26°, в центральных областях до 29°, на Закарпатье и юге страны 28-33°; 1 августа в южной части ночью 12-17°, днем 24-29°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 21-26°, в северных и большинстве восточных областей 18-23°.

В столичном регионе ночью 31 июля небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Постепенное снижение температуры: 31 июля ночью 13-18°, днем 21-26°; 1 августа ночью 8-13°, днем 18-23°.

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Отмечается, что 2 августа без осадков, лишь днем в западных и северных областях кратковременный дождь, гроза; 3 августа в Украине грозовые дожди. Температура ночью 9-15°, 3 августа на юге страны 13-19°, днем 20-26°, 2 августа в южной части до 29°.

На Киевщине в четверг и пятницу кратковременный дождь, гроза, лишь ночью 2 августа без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

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Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
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политтехнолог

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Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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