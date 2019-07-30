В Украину идет похолодание с дождями и грозами

Во вторник в западных, северных и центральных областях ожидаются дожди и грозы, температура ночью 15-20°, днем 24-29°, а уже в среду температура снизится. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью в западных, местами в северных и центральных областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье 28-33°», — говорится в сообщении.

В Киеве завтра ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 25-27°. На Киевщине также ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

Согласно прогнозу, 31 июля в Карпатском регионе, в южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории небольшой дождь (в северной части ночью), днем без осадков; 1 июля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Синоптики также предупреждают о постепенном снижении температуры: 31 июля ночью 13-18°, на юге 17-22°, на севере Левобережья 9-14°, днем 21-26°, в центральных областях до 29°, на Закарпатье и юге страны 28-33°; 1 августа в южной части ночью 12-17°, днем 24-29°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 21-26°, в северных и большинстве восточных областей 18-23°.

В столичном регионе ночью 31 июля небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Постепенное снижение температуры: 31 июля ночью 13-18°, днем 21-26°; 1 августа ночью 8-13°, днем 18-23°.

Отмечается, что 2 августа без осадков, лишь днем в западных и северных областях кратковременный дождь, гроза; 3 августа в Украине грозовые дожди. Температура ночью 9-15°, 3 августа на юге страны 13-19°, днем 20-26°, 2 августа в южной части до 29°.

На Киевщине в четверг и пятницу кратковременный дождь, гроза, лишь ночью 2 августа без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.