Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 30 июля, укрепил официальный курс гривны на 18 копеек – до 25,2526 грн за доллар против 25,4397 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,0783 грн против 28,3347 грн накануне.

Последний раз официальный курс гривни превышал эти отметки в августе 2016 года.