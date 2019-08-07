Автобусный перевозчик FlixBus нашел второго партнера в Украине

Наибольший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, будет развивать пассажирские перевозки в Украине вместе с компанией Gunsel.
Об этом сообщает ЦТС.
Отмечается, что об этом объявят на пресс-конференции 13 августа, которую организовывает FlixBus.
На ней будут присутствовать генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман и гендиректор Gunsel Group Зеки Кочак.
На пресс-конференции планируют объявить детали сотрудничества с Gunsel и назвать новые совместные направления и города, за счет которых FlixBus намерен расширить свою сеть в Украине.
Напомним, 11 июня FlixBus объявил о полноценном выходе на украинский рынок и назвал маршруты, которые запустит в Украине.
Согласно презентации компании, в планах на 2019 год — запустить рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.
На начальном этапе на украинских маршрутах компания будет работать через украинских партнеров, число которых к концу года может вырасти до 4-5. Первым партнером Flixbus в Украине стала компания EuroClub.
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