Европейский автобусный перевозчик FlixBus запускает маршруты в Украине

Крупнейший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, объявил о полноценном выходе на украинский рынок и назвал маршруты, которые запустит в Украине. Об этом сообщалось 11 июня на презентации перевозчика, на которой присутствовал также министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

Согласно презентации компании, в планах на 2019 год — запустить рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

«Это запланированная сеть. Мы хотим еще посоветоваться с местными перевозчиками. Им виднее, куда путешествуют их граждане», — уточнил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

Он также отметил, что сначала рейсы будут из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Стоимость билетов будет начинаться от 5 евро. А до 13 июня по направлениям Киев-Кельн, Киев-Росток, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Вена можно купить билеты от 5 до 15 евро.

«Купить билет можно через мобильное приложение или сайт. Через приложение также можно отследить, где находится автобус и когда он прибудет», — рассказал Леман.

При этом распечатывать билет не нужно, водитель просканирует QR-код.

Как сообщил Леман, на начальном этапе на украинских маршрутах будет задействовано два десятка автобусов. При этом это будут не автобусы в фирменной зеленой ливрее, а автобусы украинской компании-партнера, которые будут иметь логотип FlixBus.

Напомним, что в настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.