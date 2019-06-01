Войти
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании
дружба народов
Трамп поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост премьера Великобритании
Зеленский проведет заседание СНБО по ситуации на Донбассе
официально
Зеленский проведет заседание СНБО по ситуации на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

транспорт
RSS

Крупнейший европейский автобусный оператор заходит в Украину

3000
Крупнейший европейский автобусный оператор заходит в Украину

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, планирует выйти на украинский рынок. Об этом сообщает ЦТС.

В частности, 11 июня 2019 года представители FlixBus проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию, пишет издание.

Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Ранее сообщалось, что FlixВus проявляет интерес к украинскому рынку. Так, в 2017 году компания объявила об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города.

Автобусы из Киева, Львова, Ривного и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Минимальная цена билета со скидкой, например, Киев-Прага, составляла 5 евро, а время в пути — около суток.

Правда, тогда в компании рассказали о том, что перевозки в и из Украины будет осуществлять партнер Flixbus — чешская компания Umbrella. Это типичный порядок для работы Flixbus, ведь компания сотрудничает с более чем 250 региональными партнерами-перевозчиками, имеющими общую систему продажи билетов и общий бренд.

Читайте также: Генпрокурор Луценко внезапно раздал советы в сфере энергетики

В настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

Flixbus, автобус
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 1 июня 2019
Пятница, 31 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016