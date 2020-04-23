Экономике США предрекают новый спад из-за второй волны коронавируса и роста банкротств

Американские эксперты обеспокоены тем, что восстановление экономики страны может продлиться совсем недолго — до конца нынешнего года. Их опасения связаны с ожиданием второй волны коронавируса, вакцина против которого будет еще не готова, и резким ростом неплатежеспособного населения. Это может привести к тому, что пережившие весенний кризис компании и граждане США разорятся в конце года.

Газета отмечает, что миллионы граждан и предприятий страны накапливают долги, не имея возможности их погасить. «Притворяться, что все вернется к нормальной жизни через три месяца или шесть месяцев, просто неправильно, — рассказала изданию экономист Диана Суонк. — Экономика в одночасье шагнула в ледниковый период. Мы в глубокой заморозке. По мере того, как экономика оттаивает, мы также увидим нанесенный ущерб. Произойдет наводнение».

Одной из причин второго экономического спада, считает газета, может стать и поспешное возобновление деятельности компаний в США. При этом «занятое население начинает экономить больше обычного, что совершенно рационально, но задерживает восстановление» экономики, считает бывший экономист Минфина США Эрни Тедески. Повторная волна коронавируса может привести к тому, что «многие американцы просто начнут еще больше опасаться выходить на улицу, пока не появится вакцина».

The Washington Post указывает на уже появляющиеся признаки нового кризиса. Среди них серьезные финансовые проблемы, с которыми сталкиваются крупные сети розничной торговли. «Падение цен на нефть ниже $20 за баррель является еще одним ударом по хрупкому энергетическому сектору страны, который будет еще ощущаться в течение месяцев», — отмечается в статье. Газета приводит прогнозы экспертов, согласно которым более 500 американских компаний обанкротятся к концу 2021 года. Финансовая группа Goldman Sachs ожидает, что инвестиции в бизнес сократятся на 27%. При этом, считает издание, финансовая помощь, которую предоставляют власти страны, эффективна только в краткосрочной перспективе, через несколько месяцев американцы не смогут платить за аренду жилья и помещений.

Как сообщили в четверг в Минтруде, число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн. Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии. 21 апреля Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер объемом почти $500 млрд. Палата представителей, как ожидается, проголосует по законопроекту в четверг.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Согласно прогнозам, которые приводило издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы. Тем временем уровень безработицы в США уже достиг уровня, которого не было со времен Великой депрессии (1929 — 1933 годов), отмечало издание.