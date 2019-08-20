Нацбанк немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 20 августа 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки — до 25,1757 грн за доллар против 25,1428 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,952562 грн против 27,8482 грн накануне.