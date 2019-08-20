Военные получат премии ко Дню Независимости

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим ВСУ по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.
«Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. гривень, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке — по 2 тыс. гривень», — сообщил Полторак на своей странице в Фейсбук утром во вторник.
Напомним, что в этом году президент Владимир Зеленский отменил парад, который проводился ежегодно в День Независимости Украины, а сэкономленные деньги в размере 300 миллионов гривен постанвил направить в качестве премиальных выплат военным.
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