Войти
Супрун обнаружила у каждого украинца психологическую травму
позиция
Супрун обнаружила у каждого украинца психологическую травму
Военные получат премии ко Дню Независимости
официально
Военные получат премии ко Дню Независимости

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Стефанчук может получить сразу две должности

147
Стефанчук может получить сразу две должности

Избранный народным депутатом Украины, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков дает понять, что на должность спикера парламента будет предложен он, а на пост первого вице-спикера — представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. При этом он допускает, что Стефанчук может быть на двух должностях одновременно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Но давайте подождем, и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя Верховной Рады будет голосовать зал парламента», — сказал Разумков, отвечая на вопрос журналистов относительно того, делегировали ли его на должность спикера парламента, а Руслана Стефанчука — на первого вице-спикера.

Он отметил, что партия «Слуга народа» предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности.

В то же время Разумков добавил, что партия предложила должность вице-спикера Верховной Рады коллегам по парламенту, «другим политическим силам, которые не входят в большинство».

Читайте также: У Зеленского хотят проголосовать 60 законов за два дня

Кроме того, он заявил, что Стефанчук может быть и первым вице-спикером парламента, и представителем президента в Верховной Раде 9-го созыва.

«Насколько я помню, нужно посмотреть более детально, но одно другому не противоречит: он может быть и первым вице-спикером, и представителем президента в Верховной Раде», — сказал Разумков, отвечая на вопрос журналистов.

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, моралистах и рационализме

В Украине большинство ненавидит олигархов. Но так ли это рационально? Все действительное – разумно, говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - единственно возможный и относительно эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016