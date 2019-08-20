Стефанчук может получить сразу две должности

Избранный народным депутатом Украины, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков дает понять, что на должность спикера парламента будет предложен он, а на пост первого вице-спикера — представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. При этом он допускает, что Стефанчук может быть на двух должностях одновременно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Но давайте подождем, и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя Верховной Рады будет голосовать зал парламента», — сказал Разумков, отвечая на вопрос журналистов относительно того, делегировали ли его на должность спикера парламента, а Руслана Стефанчука — на первого вице-спикера.

Он отметил, что партия «Слуга народа» предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности.

В то же время Разумков добавил, что партия предложила должность вице-спикера Верховной Рады коллегам по парламенту, «другим политическим силам, которые не входят в большинство».

Кроме того, он заявил, что Стефанчук может быть и первым вице-спикером парламента, и представителем президента в Верховной Раде 9-го созыва.

«Насколько я помню, нужно посмотреть более детально, но одно другому не противоречит: он может быть и первым вице-спикером, и представителем президента в Верховной Раде», — сказал Разумков, отвечая на вопрос журналистов.