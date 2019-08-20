У Зеленского хотят проголосовать 60 законов за два дня

Офис президента Украины рассчитывает в первые же дни работы новой Рады проголосовать около 60 законопроектов. Об этом Капиталу сообщил источник в офисе главы государства.
По словам собеседника, именно такую цифру руководство ОП озвучивало президенту Владимиру Зеленскому во время одного из недавних совещаний, и намерено сдержать это «обещание».
Список законопроектов он назвать не смог, пояснив, что тот пока не существует и в данный момент продолжает формироваться. Также собеседник признал, что в ОП есть определенные опасения по поводу того, что такое количество законов вообще реально принять.
«Законопроекты готовили разные люди, некоторые из них откровенно „сырые“. Кроме того, ни один из них по понятным причинам не прошел предусмотренные регламентом процедуры, по ним нет выводов научно-экспертного управления Верховной Рады», — рассказал собеседник издания.
Он также признал, что в ОП не исключают открытого недовольства части депутатов тем, что Офис президента их полностью исключает из законодательного процесса.
«Многие там догадываются, что их брали „нажимать кнопки“, но мало кто ждет, что это будет продемонстрировано столь цинично», — заявил источник.
Отметим, что ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что всего партия «Слуга народа» предложит на рассмотрение Верховной Рады более 300 законодательных инициатив.
Среди первоочередных законопроектов он называл снятие депутатской неприкосновенности и внесение изменений в регламент работы Верховной Рады. Кром того, Стефанчук упоминал закон об импичменте президента.
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