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Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии ударит по шахтерам, - Москаль

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Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии ударит по шахтерам, - Москаль

Возможным пересмотром ценовых ограничений на рынке электроэнергии новая власть стремится рассчитаться со спонсорами избирательной кампании, но это решение ударит прежде всего по шахтерам. Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в комментарии журналисту.

По мнению Москаля, обнародованная недавно инициатива Офиса президента по изменению ценовых ограничений (price caps) на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, вызванная желанием новой власти удовлетворить интересы спонсоров избирательной кампании.

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«Это желание управлять энергетикой в ручном режиме. То есть, одним давать одну цену, вторым давать другую. Потому что вы понимаете, что выборы за пуговицу не делают, выборы делают за большие деньги. И были большие спонсоры, которые имеют энергозатратные предприятия. И с ними надо расплачиваться. Поэтому, сегодня бедные еще станут беднее, шахтеры тоже станут беднее. А те, которые работали по общей формуле, которая уравняла всех, у них доходы стали меньше. А они хотят больше. И поэтому, сегодня идет борьба абсолютно за деньги. А новая власть имеет перед ними какие-то обязательства. Поэтому она и делает это, чтобы отблагодарить за финансовую помощь и проведения выборов», - заявил Геннадий Москаль.

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Он отметил, принятие такого решения выгодно владельцам крупных энергоемких предприятий, в частности Игорю Коломойскому, но оно негативно скажется на работе угледобывающих предприятий. При таких ценовых ограничениях ТЭС вынуждены будут остановиться из-за убыточности, украинский уголь не будут покупать, а горняки останутся без зарплат. И это очень циничный подарок от власти ко Дню шахтера (в этом году отмечается 25 августа).

Напомним, ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что в команде президента считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые рrice caps: ночную цену повысить на 10%, а дневную снизить на 15-20%. Что, по его словам, может дать 9% снижение тарифа для конечного потребителя.

Руководство «Донбассэнерго» заявило, что возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 000 жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления.

Геннадий Москаль, энергорынок
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