В Раде назвали возможный состав парламентской коалиции

Коалицию в Верховной раде составят политические партии «Голос», «Слуга народа» и «Батькивщина». Об этом заявил новоизбранный депутат от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, голосование за избрание коалиции состоится завтра во время работы группы.

«Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет „Слуга народа“, „Голос“ и „Батькивщина“. Одно дело — это политические заявления, а другое — это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них — оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные. Мы видим, что идет тесное сотрудничество (между партиями, — ред.) и перераспределение мнений „Слугой народа“, „Голосом“ и „Батькивщиной“. Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать», — заявил Герасимов.