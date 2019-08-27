В Пекине при взлете загорелся самолет с пассажирами

В столице Китая Пекине во время попытки взлета загорелся самолет с пассажирами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайский «ChinaDaily».

Как сообщается, возгорание произошло в багажном отсеке самолета, который планировал рейс из Пекина в Токио. После обнаружения дыма лайнер было эвакуировано. На момент происшествия на борту находились пассажиры. Никто не пострадал.

Отмечается, что через два часа после аварии, большинство рейсов в международном столичном аэропорту Пекина работали нормально.