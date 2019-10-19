Греческая церковь официально начала общение с ПЦУ

Сегодня, 19 октября, Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info.

Сообщается, что сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания (Думенко).

Напомним, на прошлой неделе Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ.

«Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви», — заявил предстоятель Греческой церкви Иероним.