«Исторический момент»: США прокомментировали создание новой церкви в Украине

Госдепартамент США приветствует создание новой Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем, сообщает украинское посольство в США.

«Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины „историческим моментом“ и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.

В Госдепе также добавили, что право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев — которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и тех, которые решили не присоединяться» — говорится в сообщении на официальной странице посольства Украины в США в Фейсбук во вторник утром.