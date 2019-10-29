Синод Элладской церкви поздравил Епифания с решением о признании ПЦУ

Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) направил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию поздравление в связи с решением архиерейского собора ЭПЦ о признании автокефалии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ПЦУ.

«Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом, и разрушена преграда, которая стояла между вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви и православию», — говорится в опубликованном ПЦУ тексте письма.

Синод Элладской церкви также пожелал Епифанию «освободить церковь Украины от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере».

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ. Украинская православная церковь (УПЦ) назвала решение Элладской церкви большой ошибкой, противоречащей священным канонам.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической.