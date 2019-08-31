Абромавичус назначен гендиректором «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором «Укроборонпрома». Об этом говорится в указе № 641/2019, обнародованном на сайте главы государства.
Так, согласно указу президента, Абромавичус с 30 августа 2019 года назначен генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».
Кроме того, указом № 640/2019 Зеленский уволил с должности гендиректора госконцерна Павла Букина.
Отметим, что ранее Абромавичус занимал должность председателя наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». Поэтому указом № 639/2019 от 30 августа полномочия Абромавичуса, как члена наблюдательного совета, были прекращены.
Напомним, ранее Айварас Абромавичус заявлял, что в Офисе президента Украины рассматривают 7 кандидатур на должность главы Государственного концерна «Укроборонпром». Тогда он говорил, что речь идет о группе известных топ-менеджеров с опытом в машиностроении, авиации, финансах и управлении персоналом.
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