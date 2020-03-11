«Укроборонпром» избавится от 23 предприятий

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» в ближайшее время передаст 21 предприятие в Фонд государственного имущества и еще 2 предприятия в Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ), сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичюс.
«Я лично и мои коллеги побывали сотни раз в разных компаниях, в разных регионах, в разных уголках Украины, и мы оценили каждое предприятие на способность, что сделать для страны, что сделать для наших военных сейчас или в будущем... Но очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также. И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передачи 21 предприятия в Фонд государственного имущества», — сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
По словам Абромавичуса, эти компании «недейственные» и на них нет сейчас никакого производства. «То есть они не делают и не будут ничего военного назначения делать. То есть передаем практически «пустышки», — пояснил он.
Также он сообщил, что еще два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство Украины.
«То есть в ближайшем будущем у „Укроборонпрома“ будет минус 23 предприятия», — резюмировал Абромавичюс.
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