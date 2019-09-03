Следователи по делу МН17 планируют допросить Цемаха

Следователи из Нидерландов, которые расследуют катастрофу пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят допросить Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам представителя следственной группы Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура Нидерландов заинтересована в том, чтобы допросить его.
«Если его (Цемаха — ред.) обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России», — отметил спикер.
Также он отметил, что нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине и в дальнейшем, чтобы быть «доступным для следствия», и ему можно было бы стоять «дополнительные вопросы».
Отметим, 17 июля 2014 года рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
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