Следователи по делу МН17 планируют допросить Цемаха

Следователи из Нидерландов, которые расследуют катастрофу пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят допросить Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя следственной группы Брехтье ван де Мосдейк, прокуратура Нидерландов заинтересована в том, чтобы допросить его.

«Если его (Цемаха — ред.) обменяют, то, конечно, трудно сказать, сможем ли мы поговорить с ним, когда он будет в России», — отметил спикер.

Также он отметил, что нидерландская прокуратура предпочла бы, чтобы Цемах находился в Украине и в дальнейшем, чтобы быть «доступным для следствия», и ему можно было бы стоять «дополнительные вопросы».

Отметим, 17 июля 2014 года рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.