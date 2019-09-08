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В России сегодня проходят региональные выборы

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В России сегодня проходят региональные выборы

В 79 регионах России стартовали выборы. В Москве и еще 12 регионах выбирают региональный парламент, в 17 субъектах — губернатора, в 3 — мэров региональных столиц, также проходят довыборы 4 депутатов Госдумы.

В России стартовали региональные и местные выборы. В 00:00 открылись избирательные участки в Сахалинской области, в 02:00 начнется голосование в Забайкальском крае, в столице и Санкт-Петербурге участки открылись в 8 утра.

В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.

Также в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания и областные думы — это Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Татарстан, аннексированные Крым, Севастополь, а также Тыва, Хабаровский край, Брянская, Волгоградская, Тульская области и Москва.

На выборы 2019 года Мосгоризбирком зарегистрировал 225 кандидатов. В ходе прошлой кампании в 2014 году было зарегистрировано 258 кандидатов. Отказ в 2019 году получили 57 человек, в том числе основные кандидаты непарламентской оппозиции. Оспорить отказ удалось одному из них. В рамках прошлой кампании отказали в регистрации 107 претендентам.

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В Москве на фоне подготовки к выборам в городской парламент прошло несколько крупных митингов после недопуска некоторых оппозиционных кандидатов на выборы из-за большого процента брака в подписях. В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа полиция задержала в общей сложности более 1,6 тыс. человек. По результатам акций было возбуждено несколько дел, в частности — о массовых беспорядках и о применении насилия к представителям властей.

Сегодня же в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае проходят довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. В Новосибирске, Улан-Уде и Анадырь выбирают мэров, в столицах 22 регионов избирают городские думы.

Россия, выборы
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