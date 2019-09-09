Импорт Украиной газа из Европы достиг рекордных значений

Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 млн куб. м/сутки, сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Это новый исторический максимум», — написал он на своей странице в Facebook.
Согласно данным сайта АО «Укртрансгаз», достигнуть такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн куб. м до 6,443 млн куб. м с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.
Украина намерена войти в отопительный сезон 2019/20 годов с запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) на уровне 20 млрд куб. м, поскольку опасается прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории страны после 2019 года.
При этом сохранение текущих темпов закачки 75-78 млн куб. м/сутки позволят войти в новый отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд куб. м. На 7 сентября в ПХГ находилось 18,81 млн куб. м, что соответствует 60,8% их мощности.
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