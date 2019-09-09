Британский боксер пообещал уложить украинца Усика одной рукой

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри оценил свои шансы одержать победу над экс-чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком. Украинский боксер объявил о переходе в другую весовую категорию весной и проведет дебютный поединок в тяжелом весе в октябре против Тайрона Спонга.
«Честно говоря, я не слишком много думаю об Усике. Я смогу его уложить одной рукой, если другая будет привязана у меня за спиной. Вы даже можете выбрать, какой рукой я буду драться — правой или левой. В любом случае я его выключу», — сказал Фьюри.
Британский тяжеловес также отметил, что его мало интересуют происходящее в профессиональном боксе и он не собирается смотреть ответный чемпионский поединок между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который пройдет 7 декабря. «Мне это вообще не интересно, даже смотреть не буду. В этот день я буду занят», — заявил спортсмен.
Фьюри провел на профессиональном ринге 29 боев, одержав 28 побед при одной ничьей. Следующий поединок британец проведет 14 сентября — его соперником станет швед Отто Уаллин.
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