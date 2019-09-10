Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba

Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
По его данным, Джека Ма сменяет на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. При этом, по мнению агентства и опрошенных им экспертов, основатель Alibaba продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании.
О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года.
Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Бизнесмен является одним из самых богатых людей в материковом Китае.
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