Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba

Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, Джека Ма сменяет на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. При этом, по мнению агентства и опрошенных им экспертов, основатель Alibaba продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании.

О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Бизнесмен является одним из самых богатых людей в материковом Китае.