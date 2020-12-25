Основатель Alibaba потерял за день более 3,5 миллиарда долларов

Состояние одного из богатейших китайских миллиардеров, основателя компании Alibaba Джека Ма за день сократилось больше чем на 3,5 миллиарда долларов на обвале акций Alibaba из-за антимонопольного расследования, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.
По данным на закрытии торгов в четверг, состояние Ма оценивалось в 57,3 миллиарда долларов. Из данных Forbes следует, что за сутки он потерял 3,6 миллиарда. Бизнесмен занимает 19 строчку рейтинга.
В четверг акции Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка пережили серьезное падение на новостях об антимонопольном расследовании в её отношении. Акции компании в Гонконге подешевели на 8,1%, а на бирже NASDAQ — на 13,3%.
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.
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