Госбюджет в октябре перевыполнили на 10%

Доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышает плановый показатель и на 8,5% — прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд бюджета в октябре получил 65,08 млрд грн, что на 14,8% больше плана и на 6,4% превышает показатель октября-2019.
По данным ГКСУ, в целом доходы госбюджета за 10 месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн, что сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти месяцев.
Еще лучше ситуация с общим фондом, который за январь-октябрь этого года получил 720,46 млрд грн, или всего на 0,2% меньше плана, тогда как по итогам января-сентября план был недовыполнен на 1,5%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета-2020 за 10 месяцев возросли всего на 3,9%, в том числе общего фонда — на 1,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016