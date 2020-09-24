НБУ прогнозирует фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП вместо заложенных в прогнозе 7,5%, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
«Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне в 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но судя по всему, фактический дефицит будет ниже (...) Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6-6,5% ВВП», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, бюджетный дефицит снизился ниже прогнозного в связи с сильным недофинансированием существующих расходов. «Наверстать их в последние месяцы будет непросто с учетом возможностей финансирования», — уточнил он.
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