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Заместителя Филатова объявили в розыск

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Должностные лица горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств на ремонте моста, объявлены в розыск, другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместитель городского головы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технический надзор, объявлены в розыск в связи с тем, что они скрывались от следствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 40 млн грн; начальник участка будет содержаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн грн.

Напомним, что Центральный (Новый) мост — автомобильный мост, связывающий центр Днепра с левобережной частью города (улицу Коцюбинского и Слободской проспект), открыт 5 ноября 1966 года, его длина составляет 1478 м, ширина — 21 м.

В 2017 году горсовет Днепра закрыл Новый мост на реконструкцию, которую планировали завершить до конца года. Во время ремонтных работ неоднократно возникали скандалы с подрядчиком, а смета выросла почти на треть.

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что возбуждено как минимум семь уголовных дел, связанных с этим мостом.

13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели следственные действия и массовые обыски. В этот же день в производстве по злоупотреблениям, в частности, превышение цены строительных работ в смете на реконструкцию моста, правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств семи лицам, среди которых — заместитель мэра Днепра, главный инженер, начальник участка.

прокуратура, Днепр
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