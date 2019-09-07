Washington Post написала о давлении Трампа на Зеленского

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Об этом говорится в материале Washington Post.

По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке — Джо Байдена. Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины был попыткой шантажа украинского лидера.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, якобы посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.

Напомним, что Хантер Байден был членом совета директоров украинской газовой компании, а Джо Байден, будучи вице-президентом, призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.