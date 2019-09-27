Бюджет-2019 получил от приватизации госимущества 6% от запланированной суммы

В государственный бюджет в этом году с января по август от приватизации государственного имущества поступило лишь 5,7% от запланированной суммы. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, бюджетный комитет парламента рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.

«От приватизации государственного имущества за 8 месяцев т. г. в общий фонд поступило 369,1 млн грн, или 5,7% уточненного плана на отчетный период (при утвержденном годовом плановом показателе 17,1 млрд грн), в основном от продажи о объектов малой приватизации», — говорится в сообщении.

Так, Счетная палата обращает внимание, что в настоящее время представляется вероятным значительное невыполнение годового плана поступлений от приватизации государственного имущества, если срочно не будут приняты необходимые меры.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год за январь-август выполнен с профицитом в 4,5 млрд гривен.