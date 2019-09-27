Бюджет-2019 получил от приватизации госимущества 6% от запланированной суммы

В государственный бюджет в этом году с января по август от приватизации государственного имущества поступило лишь 5,7% от запланированной суммы. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.
В частности, бюджетный комитет парламента рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.
«От приватизации государственного имущества за 8 месяцев т. г. в общий фонд поступило 369,1 млн грн, или 5,7% уточненного плана на отчетный период (при утвержденном годовом плановом показателе 17,1 млрд грн), в основном от продажи о объектов малой приватизации», — говорится в сообщении.
Так, Счетная палата обращает внимание, что в настоящее время представляется вероятным значительное невыполнение годового плана поступлений от приватизации государственного имущества, если срочно не будут приняты необходимые меры.
Напомним, государственный бюджет на 2019 год за январь-август выполнен с профицитом в 4,5 млрд гривен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016