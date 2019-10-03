В России хотят создать новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки»

В Госдуме РФ предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, передают российские СМИ.
По мнению депутата, перестройка (реформы в политической, идеологической и экономической сферах в СССР во второй половине 1980-х годов) стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 1990-е годы. В большей степени пострадали граждане, которым в те годы было 25–45 лет, подчёркивает законодатель.
В обращении депутата в адрес министра труда также сказано, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. Многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни или приобрели тяжёлые заболевания, пишет депутат.
В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан. Какие именно меры могут быть приняты, в обращении не уточняется.
«На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьёзные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как „жертвы перестройки“, которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — сказано в обращении.
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