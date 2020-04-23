Горбачев назвал виновников провала перестройки в СССР

Перестройка сорвалась из-за действий Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, а также тех, кто использовал ситуацию после путча для развала Союза. Об этом «РИА Новости» заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.
«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну», — сказал он. Горбачев добавил, что это не перечеркивает значение перестройки.
23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития. Курс предусматривал модернизацию экономики страны, внедрение новых методов хозяйствования и использование последних достижений научно-технического прогресса.
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