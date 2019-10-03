Фонду национального благосостояния могут передать 2 млн га государственной земли

Фонду национального благосостоянию могут быть переданы 1-2 млн га государственных земель, права аренды с которых могут сгенерировать 10 млрд грн.
«Моя позиция: у нас должен быть создан Фонд национального благосостояния. 1-2 млн га нужно оставить в Фонде, продавать права аренды и генерировать 10 млрд грн ежегодно, а эти средства направлять на инфраструктуру, образование. То, что касается земель Министерства обороны, было бы неплохо направить их на строительство флота на Черном море», — сказал советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, он сообщил, что безоплатная приватизация земель не будет отменена, но, возможно, она будет скорректирована.
Как сообщалось, Программой деятельности правительства, презентованной 30 сентября, предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия.
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