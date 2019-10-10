Фукуяма советует Зеленскому балансировать между республиканцами и демократами

У президента Украины Владимира Зеленского сейчас сложная задача — удачно балансировать между республиканцами и демократами.

Об этом во время форума Бориса Немцова в Варшаве заявил ведущий американский философ и политолог, директор Центра демократии, развития и верховенства права в Стэнфордском университете профессор Фрэнсис Фукуяма, сообщает Укринформ.

"Мне очень жаль Зеленского, потому что ему, с одной стороны, надо поддерживать хорошие отношения с президентом Трампом, а с другой — он видит опасность нынешней ситуации, ведь не хочет иметь врагов с другой стороны«,- заявил Фукуяма.

Он назвал «очень сложным вопросом», удастся ли президенту Украины удержать этот баланс.

По словам Фукуямы, очень досадным является тот факт, что «один человек решил перенести борьбу с демократами на другой континент».

"США должна строить международную политику, опираясь на долгосрочные национальные интересы, а не просто в поисках того, кто может победить в следующих выборах",- подчеркнул американский профессор.