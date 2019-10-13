Усик с досрочной победы дебютировал в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дебютировал в супертяжелой категории против американца Чезза Уизерспуна. Бой в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Wintrust Arena завершился победой украинского боксера.
Боксеры спокойно начали поединок, но уже со второго раунда Усик завладел центром ринга и начал работать первым номером. Украинец мощнее вкладывался в удары, но Уизерспун выдержал их и держался достойно.
В 6-7 раундах Усик начал работать на мощных оборотах, американец уже из последних сил держал оборону, прижимаясь к канатам. На 8 раунд команда Уизерспуна отказалась от продолжения боя. В итоге, украинец победил техническим нокаутом.
Отдельно стоит отметить горячую поддержку со стороны украинских болельщиков и полный стадион в Чикаго.
Таким образом, Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.
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