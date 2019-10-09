Украинскому боксеру Усику подобрали нового соперника

Американский боксер Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика в предстоящем 12 октября бое в Чикаго. Об этом сообщает BoxingScene.

Изначально Усик должен был провести поединок против голландца Тайрона Спонга, но в организме последнего был обнаружен запрещенный препарат. Во вторник промоутер Владимир Хрюнов заявлял, что на ринг предложено выйти россиянину Александру Устинову. Однако в итоге организаторы остановили выбор на 38-летнем Уизерспуне.

Американец заявил, что не может дождаться встречи с Усиком. «Я выиграл последние восемь боев и ждал своего часа, такой возможности, как эта. Я отдам борьбе все силы», — сказал боксер.

32-летний Усик проведет первый бой в супертяжелом весе. Ранее он выступал в первом тяжелом весе, одержав победы во всех 16 поединках. Уизерспун выиграл 38 из 41 боя.