Украинец Александр Усик победил британца Дерека Чисору

33-летний украинский боксер Александр Усик победил 36-летнего британца Дерека Чисору и стал обладателем статуса обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

По решению судей Усик выиграл бой. Финальный счет троих арбитров: 117:112, 115:113, 115:113. Это был его второй поединок в супертяжелом весе.

После поединка с Чисорой Александр Усик заявил, что теперь ждать встречи уже с обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джошуа.

Напомним, что дебютный бой Усик досрочно выиграл у американца Чазз Уизерспуна в октябре 2019 года.

Изначально бой Усика против Чисоры был запланирован на 23 мая, однако из-за пандемии коронавируса бой был перенесен.