Эрдоган впервые принял делегацию РФ с представителями оккупированного Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые официально принял делегацию России с представителями оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как сообщается, сегодня в Стамбуле состоялась официальная встреча российской делегации для участия в международных мероприятиях, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму. В состав российской делегации вошли так называемые «депутаты от Крыма» Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
«Теплый прием, гостеприимство, рукопожатие президента — именно так нас встретила Турция», — сообщила российским СМИ Поклонская.
Напомним, ранее сообщалось, что в Турции состоялся организованный Россией «турецко-крымский экономический форум». Мероприятие принимал стамбульский отель Renaissance Polat. Украинский посол в Турции Андрей Сибига призвал бойкотировать отель после данного инцидента.
Кроме того, Сибига называл провокацией проведение «кримського форума», запланованованого Россией в Стамбуле. Также Украина призывала турецких бизнесменов не участвовать в провокационном «экономическом форуме» в Стамбуле.
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