Украинцы не смогли назвать политика года, а главным событием стало создание ПЦУ

Жители Украины назвали главным событием 2018 года создание единой Православной церкви Украины (ПЦУ), а кого выбрать политиком года украинцы не решили — 25% не назвали никого. Среди тех, кто сделал выбор, больше всего — 16% считают политиком года президента страны Петра Порошенко.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.
Согласно результатам опроса, 24% украинцев назвали главным событием создание единой Православной церкви Украины, 17% — введение военного положения, 9% — инцидент в Керченском проливе с украинским судами, 7% — продолжение войны на Донбассе.
25% граждан не смогли назвать политика уходящего года. 16% опрошенных назвали президента Петра Порошенко (в 2017 году таких было 10%). Далее идут лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую отметили 12% опрошенных, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6%, шоумен Владимир Зеленский — 5%, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 4%.
В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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