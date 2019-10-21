США готовы оперативно согласовать торговое соглашение с Британией после Brexit

Президент США Дональд Трамп в августе выражал уверенность в возможности в кратчайшие сроки заключить двустороннее торговое соглашение.
США готовы «очень быстро» согласовать торговое соглашение с Великобританией, как только она выйдет из состава Европейского союза. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.
«Мы дали ясно понять британскому премьер-министру Борису Джонсону и остальным, что мы будем счастливы заключить такое соглашение с Соединенным Королевством. Проблемы в торговле между США и Соединенным Королевством гораздо менее значительны, чем между Соединенными Штатами и ЕС», — отметил Росс.
С его точки зрения, оптимально дождаться сначала Brexit, так как Брюсселю в этом случае предстоит урегулировать торговые споры с США «в сочетании с Соединенным Королевством».
Напомним, что президент США Дональд Трамп перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице в августе выражал уверенность в возможности в кратчайшие сроки заключить двустороннее торговое соглашение. Временная договоренность обеспечила бы двум странам возможность закончить переговоры о заключении полноценного двустороннего соглашения о свободной торговле. Как Лондон, так и Вашингтон демонстрируют заинтересованность в том, чтобы подписать его после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
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