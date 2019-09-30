Помощник Зеленского не считает проблемой Украины происходящее в США

Основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений после публикации расшифровки разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, отмечает помощник главы украинского государства Андрей Ермак.
«Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США», — сказал Ермак в интервью телеканалу 1+1, показанном в воскресенье вечером.
При этом помощник президента подчеркнул, что Украина видит в США «друга и стратегического партнера».
«А то, что происходит там -это их внутренняя политическая кухня, мы не будем ни коим образом принимать в этом участие», — подчеркнул Ермак.
Помощник президента также сказал, что не видит ошибок главы государства Владимира Зеленского во время визита в США.
Отвечая на вопрос о том, общался ли Зеленский или кто-то из офиса президента на предмет реакции европейских лидеров на расшифровку разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: «Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которая есть с нашими партнёрами из Франции и Германии не претерпела никаких изменений».
При этом помощник Зеленского выразил надежду на то, что в ближайшее время у глав государств будет возможность пообщаться на саммите лидеров «Нормандской четвёрки».
Комментируя слова инициаторов импичмента президента США о якобы «российском следе» в обнародовании расшифровок, помощник президента сказал: «Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать».
Отвечая на вопрос о том, какой вывод команда Зеленского сделала после визита в США, Ермак сказал, что ситуация дала возможность «задуматься над многими вещами».
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