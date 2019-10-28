Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Ден Сяопин.

Если перефразировать, то мне не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат. Яркий пример Трамп. Если послушать, что он говорит, то это просто катастрофа. Но когда посмотришь как он отстаивает интересы своей страны, то невольно им восхищаешься.

И я более чем уверен, что со временем люди забудут, что он говорил, но будут помнить, что он сделал. Не верите? Вот сейчас многие восхищаются Рейганом. Великий президент. Помню не раз когда Зеленского пытались сравнивать с ним, то это вызвало насмешки у многих. Где Рейган, а где Зеленский. А ведь на самом деле про глупость Рейгана даже ходили легенды. Он был ходячей катастрофой для спичрайтеров. Часто когда они писали ему речи, то постоянно переспрашивали понял ли он правильно. И он все равно делал по своему и говорил другое. А его манера постоянно шутить еще больше сбивала с толку. Никто не понимал это он настолько глуп или просто придуривается. н Вот несколько глупых цитат Рейгана:

«Факты это глупые вещи»

«Я поехал в Латинскую Америку, чтобы узнать их взгляды. Вы представляете: там много разных стран.»

«Мы добьемся успеха в повышении уровня безработицы»

«Я не беспокоюсь о дефиците. Он достаточно большой, чтобы позаботится о себе сам»

И что? Кто сейчас помнит об этом? Зато все помнят Рейгана как реформатора.

Если говорить про Зеленского, то меня удивляет как начинают цепляется к его небольшим промахам, но при этом абсолютно не замечают крупные.

Странно, что в сети все критикуют Зеленского за общение с подчиненным. А я хочу напомнить, что он Верховный главнокомандующий, а все военные его подчиненные. И я удивляюсь, что это он еще мягко говорил. Или может про субординацию забыли?

При этом никто словом не сказал, что Зеленский пообщался с президентом Бразилии и хочет купить их самолеты. Мне вот интересно. Почему президент Бразилии может продавать самолеты, а наш нет? Почему президент Франции может продавать авиатехнику, а наш нет? Почему мы все время что-то покупаем у других, но в то же время ничего своего продать не можем? Почему даже если покупка необходима, то не использовать ее в интересах страны, как например привлечения инвестиций? Президент не отвечает за экономику? Порошенко тоже так говорил и где он?

Если у тебя в руках абсолютная власть, если на местах сидят твои люди, ты не можешь не отвечать за экономику. Потому что за нее отвечают люди, которые зависят от тебя! И вот за это нужно критиковать Зеленского, а не за то, что он как то не так поговорил с подчиненным.