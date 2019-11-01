В Киеве обстреляли скоростной трамвай

Вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

Об этом написал гендиректор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко в Facebook.

«23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом — были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. Случаем уже занимаются правоохранители», — отметил он.

По словам Левченко, пострадал новый трамвай. Других деталей он не сообщил, но опубликовал фото поврежденного стекла.