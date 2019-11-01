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Суд в Гааге по скифскому золоту отказал Украине в прошении об отводе судьи

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Суд в Гааге по скифскому золоту отказал Украине в прошении об отводе судьи

Апелляционный суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи по делу о скифском золоте.

Как сообщается на сайте суда, оснований для отвода судьи обнаружено не было.

«На основании поданых документов и рассмотрения дела на слушании суд считает, что не сложилось никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости», — указывается в решении суда, которое цитирует Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий дело, может быть предвзят. Так, судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС», поэтому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу «Промнефтьстроя». Кроме того, представительство интересов «Промнефтьстроя» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.

Выставка «Крым. Золотой остров в Черном море», представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре — в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию — 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что «экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина».

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В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела — в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

скифское золото
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