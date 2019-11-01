Суд в Гааге по скифскому золоту отказал Украине в прошении об отводе судьи

Апелляционный суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи по делу о скифском золоте.
Как сообщается на сайте суда, оснований для отвода судьи обнаружено не было.
«На основании поданых документов и рассмотрения дела на слушании суд считает, что не сложилось никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости», — указывается в решении суда, которое цитирует Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий дело, может быть предвзят. Так, судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС», поэтому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу «Промнефтьстроя». Кроме того, представительство интересов «Промнефтьстроя» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.
Выставка «Крым. Золотой остров в Черном море», представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре — в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию — 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.
На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что «экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина».
В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела — в Апелляционном суде Амстердама.
16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016